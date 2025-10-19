Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 19.10.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Im Zeitraum von Samstag, 18.10.2025 19:00 Uhr, bis Samstag, 18.10.2025 19:05 Uhr entwendet eine unbekannte weibliche Person einen Zigarettenautomaten auf der Rheinstraße in Hückelhoven. Die Tatverdächtige war weiblich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit kräftiger Statur. Sie hatte dunkle kurze Haare und trug ein dunkles Oberteil und eine braune Hose. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

