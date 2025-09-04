Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250904 - 0919 Frankfurt - Sachsenhausen: Räuberischer Diebstahl - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (3. September 2025) entwendete ein 19-Jähriger mehrere Parfumflakons aus einem Drogeriemarkt und flüchtete. Polizisten nahmen ihn anschließend fest.

Gegen 18:05 Uhr begab sich der Langfinger in einen Drogeriemarkt in der Schweizer Straße. Nachdem er dort mehrere Parfums in einer mitgeführten Tasche verstaute, flüchtete er, ohne die Ware zu bezahlen. Aufmerksame Mitarbeiter des Geschäfts nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten ihn in unmittelbarer Nähe einholen und festhalten. Seine Gegenwehr war ohne Erfolg. Die bereits alarmierten Polizeistreifen beendeten seine Flucht endgültig und nahmen ihn fest. Er wurde in das Polizeipräsidium verbracht, um später einem Haftrichter vorgeführt zu werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell