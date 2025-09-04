Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250904 - 0917 Frankfurt - Westend: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte sprühten am gestrigen Mittwochmittag (3. September 2025) zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr einen antikapitalistischen Schriftzug in grüner Farbe an die Wand eines Bankgebäudes in der Mainzer Landstraße.

Es wurde unmittelbar nach Sichtung überklebt und wird in Kürze fachmännisch entfernt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

