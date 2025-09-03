Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250903 - 0915 Frankfurt - Gallus: Sachbeschädigung mittels Farbbeutelwürfe
Frankfurt (ots)
(ha) Am gestrigen Dienstagabend (2. September 2025) warf ein bislang unbekannter Mann gegen 21:55 Uhr mehrere Farbbeutel an die Hauswand eines Zeitungsverlages in der Pariser Straße. Er entfernte sich unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
