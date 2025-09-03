PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250903 - 0915 Frankfurt - Gallus: Sachbeschädigung mittels Farbbeutelwürfe

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Dienstagabend (2. September 2025) warf ein bislang unbekannter Mann gegen 21:55 Uhr mehrere Farbbeutel an die Hauswand eines Zeitungsverlages in der Pariser Straße. Er entfernte sich unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

