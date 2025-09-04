PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250904 - 0916 Frankfurt - Niederrad: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwochabend (3. September 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin, welche in Folge des Unfalls schwer verletzt wurde.

Der 35-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 18:20 Uhr die Lyoner Straße. In Höhe der Hausnummer 70 lief eine 24-jährige Frau nach aktuellen Erkenntnissen in schnellem Tempo über die Straße und es kam zur Kollision. Sie prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte leisteten umgehend Erste Hilfe und brachten sie im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus.

Polizeibeamte haben die Unfallursachenermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

