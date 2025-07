POL-K: 250708-2-K Schwerpunkteinsätze gegen Straßen- und Drogenkriminalität - Brennpunktteam Kalk stellt Betäubungsmittel sicher

Köln (ots) - In Folge eines Verkehrsunfalls vom 30. Juni auf der Bundesautobahn 3 bei Köln ist am vergangenen Freitag (4. Juli) ein aus dem Rhein-Kreis-Neuss stammender Motorradfahrer (69) verstorben. Der 69-Jährige war nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er nun seinen schweren Verletzungen ...

