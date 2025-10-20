POL-HS: Kabel von Ladestation abgetrennt und gestohlen

Heinsberg (ots) - Am Freitag, 17. Oktober, gegen 19.15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann eine Postfiliale an der Hochstraße und bedrohte eine Angestellte, wobei er die Herausgabe von Bargeld forderte. Die Frau übergab ihm das Geld in einem schwarzen Karton, mit dem der Mann dann flüchtete. Er war etwa 188 Zentimeter groß, hatte eine muskulöse Statur und war mit einem schwarzen Kapuzenoberteil, einer blauen ...

mehr