Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel von Ladestation abgetrennt und gestohlen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Zeugen bemerkten am Sonntag (19. Oktober), gegen 20.25 Uhr, dass von mehreren Ladestationen für Elektroautos an der Straße Am Wasserturm die Ladekabel durchgeschnitten und entwendet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

