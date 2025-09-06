POL-NOM: Verkehrszeichen beschädigt
Uslar (ots)
Uslar, Kurze Straße 21, Freitag, 05.09.2025, 10.00 Uhr
USLAR (st) Verkehrsunfall
Ein 50 - Jähriger Fahrzeugführer aus Stadtoldendorf befährt mit einem Lkw die Kurze Straße von der Auschnippe kommend in Richtung Isertorweg. Beim Abbiegen in die Kurze Straße beschädigt der Beteiligte dabei den Pfosten eines Verkehrszeichens sowie das Straßenpflaster. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.
