Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Gartengeräten

Einbeck (ots)

Einbeck, Reinserturmweg

Freitag, 05.09.2025, 15:00 Uhr bis 16:20 Uhr

EINBECK (schu)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete aus einem Garten im Reinserturmweg diverse Gartengeräte samt -zubehör, darunter u.a. eine STIHL Akkukettensäge sowie eine STIHL Akku-Motorsense.

Der Entwendungsschaden wird auf mindestens 1.000,- EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im tatkritischen Zeitraum im Reinserturmweg verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werde gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

