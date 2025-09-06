Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Gartengeräten

Einbeck (ots)

Einbeck, Reinserturmweg

Freitag, 05.09.2025, 15:00 Uhr bis 16:20 Uhr

EINBECK (schu)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete aus einem Garten im Reinserturmweg diverse Gartengeräte samt -zubehör, darunter u.a. eine STIHL Akkukettensäge sowie eine STIHL Akku-Motorsense.

Der Entwendungsschaden wird auf mindestens 1.000,- EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im tatkritischen Zeitraum im Reinserturmweg verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werde gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell