Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Wolbrechtshausen, Hottenbühl, Sonntag, 31.08.2025, 11.00 Uhr - Donnerstag, 04.09.2025, 17.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich während der urlaubsbedingten Abwesenheit des 73-jährigen Hausbewohners gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der o.g. Straße. Ersten Ermittlungen nach gelang die unbekannte Person durch Aufhebeln eines Seitenfenster in das Haus und durchwühlte mehrere Räume nach möglichem Diebesgut. Die Person entwendete schließlich Münzgeld in einem geringem Wert und verließ anschließend unentdeckt den Tatort in unbekannt Richtung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Wert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um den Tatzeitraum herum gemacht haben und/ oder anderweitige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell