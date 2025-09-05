Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Schützenstraße, 31.08.2025, 00:00 Uhr bis 03.09.2025, 07:50 Uhr

Einbeck (mho)

Im genannten Zeitraum kam es in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW einer 20-jährigen Frau aus Einbeck.

Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Der Schaden wird circa 1500 Euro geschätzt.

Es liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell