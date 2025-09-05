Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gulli geriet in Brand - Ursache bislang unklar

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudetenstraße, Donnerstag, 04.09.2025, 14.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Durch eine 43-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag über Notruf ein brennender Gulli gemeldet. Am Einsatzort konnten noch kleinere Flammen im Gulli sowie Rauch festgestellt werden, welche von den alarmierten Feuerwehrkräften umgehend gelöscht werden konnten.

Wie der Brand entstand, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Northeim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell