POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Bleekstraße, Donnerstag, der 04.09.2025, 17:09 Uhr. Eine 85- jährige PKW Fahrerin aus Bodenfelde touchierte beim Rangieren und Ausparken aus einer Parklücke 2 Fahrzeuge von Anwohnern aus Bodenfelde. Der Sachschaden beträgt ca. 5500 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell