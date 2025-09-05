Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Sülbecksweg, Mi. 03.09.2025, 17:00 Uhr bis Do. 04.09.2025, 11:00 Uhr Einbeck (mho) Im genannten Zeitraum kam es in Einbeck zu einer Sachbeschädigung eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den Lack des Pkw Hyundai einer 71-jährigen Frau aus Einbeck Weiterhin wurde der Lack mit einem schwarzen ...

mehr