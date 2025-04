Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Vorfahrt missachtet

Edesheim (ots)

In der Ruprechtstraße kam es gestern (28.04.2025, 12 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66 Jahre alte Radfahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 73 Jahre alte Autofahrerin missachtete beim Abbiegen in die Ruprechtstraße die Vorfahrt der Radfahrerin, weshalb sie stürzte und sich Verletzungen an Beinen und Armen zuzog. Sie kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug der 73-Jährigen entstand minimaler Sachschaden.

