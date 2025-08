LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Oberhof (ots) - In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagmorgen, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Quad aus einer Garage in der Zellaer Straße in Oberhof. Das Quad der Marke Yamaha hat einen Wert von etwa 6.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Quads geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichen ...

