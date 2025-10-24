POL-HS: Diebstahl eines Kfz-Anhängers
Gangelt-Schierwaldenrath (ots)
Diebe stahlen in der Brökerstraße am Donnerstagabend (23. Oktober) zwischen 20.30 Uhr und 20.50 Uhr einen Kfz-Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der in einer frei zugänglichen Einfahrt abgestellt war.
