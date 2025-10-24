POL-HS: Diebstahl eines Kfz-Anhängers

Heinsberg (ots) - In der Industriestraße gelangten unbekannte Personen zwischen dem 22. Oktober (Mittwoch), 18 Uhr und dem 23. Oktober (Donnerstag), 8 Uhr, gewaltsam in ein Firmenfahrzeug und entwendeten aus dem Laderaum eine Tasche mit diversen Werkzeugen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

