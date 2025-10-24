PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Kfz-Anhängers

Gangelt-Schierwaldenrath (ots)

Diebe stahlen in der Brökerstraße am Donnerstagabend (23. Oktober) zwischen 20.30 Uhr und 20.50 Uhr einen Kfz-Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der in einer frei zugänglichen Einfahrt abgestellt war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter aus Hausflur gestohlen

    Heinsberg (ots) - Zwischen 7.10 Uhr und 7.40 Uhr stahlen Unbekannte am Donnerstag (23. Oktober) aus dem Hausflur eines an der Josef-Gaspers-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

    Heinsberg (ots) - In der Industriestraße gelangten unbekannte Personen zwischen dem 22. Oktober (Mittwoch), 18 Uhr und dem 23. Oktober (Donnerstag), 8 Uhr, gewaltsam in ein Firmenfahrzeug und entwendeten aus dem Laderaum eine Tasche mit diversen Werkzeugen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Wohnwagen entwendet

    Hückelhoven-Doveren (ots) - Unbekannte Personen entwendeten am Doverener Markt einen Wohnanhänger der Marke Fendt, an dem ein Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht war. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag (21. Oktober), 22 Uhr, zu Mittwoch (22. Oktober), 06.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren