Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Samstagabend einen Discounter an der Recklinghauser Straße. Er konnte mit Bargeld flüchten.

Der Täter betrat den Lebensmitteldiscounter um kurz vor 22 Uhr. Mit einer Schusswaffe in der Hand lief der Mann zu einer Mitarbeiterin hinter den Kassenbereich und nahm das Bargeld aus der Kassenschublade. Anschließend versuchte er mit einem Gegenstand ein Geldfach im Kassenbereich aufzubrechen. Dies gelang allerdings nicht. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte in Richtung Klöcknerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Bei dem Raub wurde niemand körperlich verletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 1,80-1,85m groß, normale Statur, bekleidet mit Jacke in beige mit Kapuze, blaue Jeanshose, schwarze Handschuhe, dunkle Schuhe, Sturmhaube, sprach Deutsch mit Akzent

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell