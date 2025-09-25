Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Raub in Tiefgarage - Seniorin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entriss einer 82-Jährigen eine Tasche - anschließend flüchtete er. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt vor.

Die Gladbeckerin war am Mittwochnachmittag (14:50 Uhr) auf dem Weg von ihrer Wohnanschrift zu einer Tiefgarage an der Schwechater Straße. Auf dem Weg war ihr ein Mann entgegengekommen, bei dem es sich möglicherweise um den späteren Täter handelt. In der Tiefgarage wurde die Frau am Oberkörper zurückgezogen, dabei stürzte sie. Der Unbekannte riss die mitgeführte Tasche an sich. Nach Angaben der 82-Jährigen hat der Mann anschließend noch einmal nach der Frau getreten, anschließend flüchtete er.

Die Seniorin wurde bei dem Raub leicht verletzt. In der Tasche befanden sich ein Mobiltelefon, Schlüssel und eine Geldbörse.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,80m groß, schlanke Statur, dunkler Bart, bekleidet mit dunkelgrauem Kapuzenpullover

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

