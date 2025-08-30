PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht auf dem E-Scooter

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.08.2025; 09:30 Uhr

Am Freitagmorgen, den 29.08.2025, kontrollierte eine Polizeistreife einen 32jährigen Fahrer eines E-Scooters am Hubeweg. Während der Kontrolle zeigte der Einbecker körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuten. Da der Mann sich weigerte, einen Drogenschnelltest durchzuführen, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt mit seinem Scooter untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

