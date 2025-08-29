PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Gierswalde, Siekestrift (Friedhofskapelle), zwischen Sonntag, dem 17.08.2025, 18:30 Uhr und Donnerstag, dem 28.08.2025, 11:25 Uhr. Bislang unbekannte Täter hebelten mittels unbekanntem Werkzeug die Tür der Friedhofskapelle auf und entwendeten diverse Gegenstände (Rasenmäher und Gartengeräte) aus der Kapelle. Der Schaden beträgt ca. 1600 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

