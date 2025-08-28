Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sprinter in der Nacht gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Hengstbachweg, Dienstag, 26.08.2025, 22.00 Uhr bis 27.08.2025, 04.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Hengstbachweg in Northeim zu einem Diebstahl eines Mercedes Sprinters. Bisher unbekannte Personen konnten das Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise öffnen und anschließend den Motor starten. Im Anschluss entfernten sich die Personen (oder die Person) mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Mercedes Sprinter, einen sogenannten Doppelkabiner. Das Fahrzeug ist im hinteren Teil mit einer weißen Plane versehen. Ein Firmenaufdruck einer Garten- und Landschaftsbaufirma ist auf dem Fahrzeug ebenfalls vorhanden gewesen. Der Wert des Fahrzeugs auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

