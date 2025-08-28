POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Mittwoch, 27.08.2025, 16.30 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim ein Auto, welches rote Kennzeichen angebracht hatte. Bei der Kontrolle konnte der 24-jährige Göttinger keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem gab er an sich die Kennzeichen geliehen zu haben. Dabei hatte seine Fahrt nicht den ...

