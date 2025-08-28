POL-NOM: Diebstahl
Uslar (ots)
Uslar, (go), Ludwig-Erhard-Straße/Kanzlerviertel, zwischen Sonntag, dem 24.08.2025, 18:00 Uhr und Dienstag, dem 26.08.2025, 22:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen, fest am Briefkasten, installierten Funk-Türöffner der Haustür eines 54- jährigen aus Uslar. Der Wert beträgt ca. 150 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
