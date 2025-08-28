Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Northeim (ots)

Moringen, Northeimer Straße, Dienstag, 26.08.2025, 17.45 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 06.45 Uhr

MORINGEN (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag ca. 17.45 Uhr bis Mittwoch ca. 06.45 Uhr haben unbekannte Personen einen Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen.

Die Personen öffneten gewaltsam die Schiebetür des Transporters und entwendeten aus dem Innenraum Werkzeug. Unter anderem eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge, eine Akkuflex und eine Säbelsäge. Insgesamt wird der Wert auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Moringen unter 05554 - 998930 oder der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell