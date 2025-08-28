Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geld aus Auto gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Breiter Weg, Dienstag, 26.08.2025, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 17.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag ca. 20.00 Uhr bis Mittwoch ca. 17.20 Uhr konnte mindestens eine unbekannte Person eine Geldbörse aus einem Auto stehlen.

Die Person konnte mittels körperlicher Gewalt eine Seitenscheibe hinter der Fahrertür aufschieben und gelang somit in den Innenraum des Autos, welches in der Straße "Breiter Weg" in Northeim abgestellt war. Dort fand die unbekannte Person eine Geldbörse mit ca. 2.500 Euro Bargeld.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell