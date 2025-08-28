PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Benser Straße, Do. 28.08.2025, 10:29 Uhr

Einbeck (mho)

Am Donnerstagvormittag kam es in Einbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Mann aus Osterode schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 63-jährige Frau aus Einbeck mit ihrem Pkw die Benser Straße i.R. Reinserturmweg.

Hierbei hält sie die Fahrspur nicht ein und fährt leicht mittig. Der nachfolgende Motorradfahrer geht davon aus, dass die Frau nach links abbiegen will und fährt rechts neben den Pkw.

Plötzlich setzt die Frau den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts und will in die Papenstraße abbiegen. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wird der Mann schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden i.H.v. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

