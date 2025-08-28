Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bromberger Straße, (Parkplatz Mehrfamilienhäuser), zwischen Dienstag, dem 26.08.2025, 16:30 Uhr und Mittwoch, dem 27.08.2025, 11:25 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten PKW, (schwarzer Opel Corsa) einer 72- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell