PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bromberger Straße, (Parkplatz Mehrfamilienhäuser), zwischen Dienstag, dem 26.08.2025, 16:30 Uhr und Mittwoch, dem 27.08.2025, 11:25 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten PKW, (schwarzer Opel Corsa) einer 72- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 12:44

    POL-NOM: Diebstahl

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Ludwig-Erhard-Straße/Kanzlerviertel, zwischen Sonntag, dem 24.08.2025, 18:00 Uhr und Dienstag, dem 26.08.2025, 22:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen, fest am Briefkasten, installierten Funk-Türöffner der Haustür eines 54- jährigen aus Uslar. Der Wert beträgt ca. 150 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:43

    POL-NOM: Geld aus Auto gestohlen

    Northeim (ots) - Northeim, Breiter Weg, Dienstag, 26.08.2025, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 17.20 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Dienstag ca. 20.00 Uhr bis Mittwoch ca. 17.20 Uhr konnte mindestens eine unbekannte Person eine Geldbörse aus einem Auto stehlen. Die Person konnte mittels körperlicher Gewalt eine Seitenscheibe hinter der Fahrertür aufschieben und gelang somit in den Innenraum des Autos, welches in der Straße "Breiter Weg" in Northeim abgestellt war. ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:34

    POL-NOM: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

    Northeim (ots) - Moringen, Northeimer Straße, Dienstag, 26.08.2025, 17.45 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 06.45 Uhr MORINGEN (Wol) Im Zeitraum von Dienstag ca. 17.45 Uhr bis Mittwoch ca. 06.45 Uhr haben unbekannte Personen einen Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Die Personen öffneten gewaltsam die Schiebetür des Transporters und entwendeten aus dem Innenraum Werkzeug. Unter anderem eine Bohrmaschine, eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren