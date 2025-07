Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main pfändet Firmenfahrzeug

Frankfurt am Main (ots)

Bedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main führten am 24.06.2025, im südlichen Bereich des Flughafens, Zollkontrollen durch. Dabei wurde ein Firmentransporter aus Südosteuropa kontrolliert. Bei der Überprüfung der Papiere stellte sich heraus, dass die Fima noch Rückstände von fast 4.400,- Euro bei verschiedenen Behörden in Deutschland hat. Namentlich ist hier die Bayerische Polizei sowie das Land Baden-Württemberg anzuführen. Die offenen Forderungen resultieren aus verschiedenen Ordnungswidrigkeiten, welche nicht bezahlt wurden.

Da die Firma die Forderungen vor Ort nicht bezahlte, entschieden die Beamtinnen und Beamten das Fahrzeug zu pfänden. Sie brachten daher ein Pfandsiegel und eine Wegfahrsperre an. Anschließend wurde das Fahrzeug auf einen Verwahrplatz verbracht.

Die zentrale Vollstreckungsstelle für Grenzausschreibung ordnete die sofortige Verwertung des Fahrzeuges an, sollte die gesamte Forderung nicht zeitnah bezahlt werden. Der Fahrer musste seine Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen.

"In diesem Fall sind die Zöllnerinnen und Zöllner als "Gerichtsvollzieher des Bundes" im Rahmen der Grenzausschreibung für die anderen Behörden tätig geworden", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

