POL-EU: Leichtkraftrad kollidiert mit Baum

Euskirchen (ots) - Am Freitag (16. Mai) kam es gegen 13.15 Uhr auf der Röntgenstraße in Euskirchen zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 70-Jährigen aus Euskirchen. Die Seniorin war mit einem Bollerwagen in Richtung der Straße "Im Schilderfeldchen" unterwegs, als neben ihr ein weißer Pkw anhielt, der in Fahrtrichtung "Jülicher Ring" fuhr. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen. Der Fahrer war circa 40 Jahre ...

mehr