PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Rückwärtsfahren

Northeim (ots)

Northeim, An der Selde, Donnerstag, 28.08.2025, 07.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 07.55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Kalefeld mit einem Transporter die Straße "An der Selde" in Northeim. Der Mann hielt das Fahrzeug an und fuhr anschließend rückwärts, wobei er einen 35-jährigen Northeimer auf einem Lastenrad übersah. Mit dem Lastenrad transportierte der Northeimer seine beiden Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren (beide männlich).

Durch den Unfall verletzten sich der Fünfjährige und der 35-jährige Radfahrer leicht. Der Sechsjährige und der Autofahrer blieben unverletzt.

Es kam zu einem geschätzten Sachschaden von 100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 13:59

    POL-NOM: Sprinter in der Nacht gestohlen

    Northeim (ots) - Northeim, Hengstbachweg, Dienstag, 26.08.2025, 22.00 Uhr bis 27.08.2025, 04.00 Uhr NORTHEIM (Wol) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Hengstbachweg in Northeim zu einem Diebstahl eines Mercedes Sprinters. Bisher unbekannte Personen konnten das Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise öffnen und anschließend den Motor starten. Im Anschluss entfernten sich die Personen (oder die Person) mit dem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:21

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Benser Straße, Do. 28.08.2025, 10:29 Uhr Einbeck (mho) Am Donnerstagvormittag kam es in Einbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Mann aus Osterode schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 63-jährige Frau aus Einbeck mit ihrem Pkw die Benser Straße i.R. Reinserturmweg. Hierbei hält sie die Fahrspur nicht ein und fährt leicht mittig. Der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:44

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Bromberger Straße, (Parkplatz Mehrfamilienhäuser), zwischen Dienstag, dem 26.08.2025, 16:30 Uhr und Mittwoch, dem 27.08.2025, 11:25 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten PKW, (schwarzer Opel Corsa) einer 72- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren