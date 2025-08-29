Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Rückwärtsfahren

Northeim (ots)

Northeim, An der Selde, Donnerstag, 28.08.2025, 07.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 07.55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Kalefeld mit einem Transporter die Straße "An der Selde" in Northeim. Der Mann hielt das Fahrzeug an und fuhr anschließend rückwärts, wobei er einen 35-jährigen Northeimer auf einem Lastenrad übersah. Mit dem Lastenrad transportierte der Northeimer seine beiden Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren (beide männlich).

Durch den Unfall verletzten sich der Fünfjährige und der 35-jährige Radfahrer leicht. Der Sechsjährige und der Autofahrer blieben unverletzt.

Es kam zu einem geschätzten Sachschaden von 100 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell