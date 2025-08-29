POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, Donnerstag, der 28.08.2025, 11:10 Uhr. Eine 83- jährige PKW Fahrerin aus Bodenfelde streifte beim Rangieren den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 45- jährigen aus Bodenfelde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell