Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin ausgeraubt

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Dienstagnachmittag eine Seniorin aus Bottrop - er nahm ihre Handtasche mit.

Gegen 17:20 war die 86-Jährige mit ihrem Rollator auf der Bügelstraße unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem Mann geschubst und stürzte. Der Täter stahl die Handtasche aus dem Rollator und flüchtete in Richtung Stenkhoffstraße. Die Bottroperin verletzte sich glücklicherweise nicht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,90 -1,95 Meter - etwa 35 Jahre alt - schlanke Statur - 
     Vollbart - graue, halblange Jacke mit Karomuster

Hinweise zu dem Vorfall oder dem Mann nimmt die Kripo unter der 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

