Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Belästigung um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Eine 18-Jährige aus Castrop-Rauxel war zusammen mit einer 14-Jährigen aus Castrop-Rauxel und zwei weiteren Freundinnen am Samstagabend (20:20 Uhr) auf der Kirmes unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe Jugendlicher/jungen Männern angesprochen. Einer aus der Gruppe fasste die 18-Jährige kurz darauf an ihrem Gesäß an.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 1,70 Meter - 16-18 Jahre alt - korpulent - braunes, nach 
     hinten gegeltes Haar- Zahnspange - dunkles Oberteil - dunkle 
     Hose

Ein anderer Mann habe versucht, die 14-Jährige anzufassen. Sie konnte aber ausweichen und zusammen mit ihren Freundinnen weggehen.

Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen:

   - Ca. 1,72 m - 18 Jahre alt - korpulent - braune, lockige Haare - 
     Bart - dunkles Oberteil, dunkle Hose

Wer Angaben zu dem Vorfall oder der Personengruppe machen kann, wird gebeten, die Kripo unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren