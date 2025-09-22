Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Belästigung um Hinweise
Recklinghausen (ots)
Eine 18-Jährige aus Castrop-Rauxel war zusammen mit einer 14-Jährigen aus Castrop-Rauxel und zwei weiteren Freundinnen am Samstagabend (20:20 Uhr) auf der Kirmes unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe Jugendlicher/jungen Männern angesprochen. Einer aus der Gruppe fasste die 18-Jährige kurz darauf an ihrem Gesäß an.
Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:
- Ca. 1,70 Meter - 16-18 Jahre alt - korpulent - braunes, nach hinten gegeltes Haar- Zahnspange - dunkles Oberteil - dunkle Hose
Ein anderer Mann habe versucht, die 14-Jährige anzufassen. Sie konnte aber ausweichen und zusammen mit ihren Freundinnen weggehen.
Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen:
- Ca. 1,72 m - 18 Jahre alt - korpulent - braune, lockige Haare - Bart - dunkles Oberteil, dunkle Hose
Wer Angaben zu dem Vorfall oder der Personengruppe machen kann, wird gebeten, die Kripo unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.
