Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Belästigung um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Eine 18-Jährige aus Castrop-Rauxel war zusammen mit einer 14-Jährigen aus Castrop-Rauxel und zwei weiteren Freundinnen am Samstagabend (20:20 Uhr) auf der Kirmes unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe Jugendlicher/jungen Männern angesprochen. Einer aus der Gruppe fasste die 18-Jährige kurz darauf an ihrem Gesäß an.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 1,70 Meter - 16-18 Jahre alt - korpulent - braunes, nach hinten gegeltes Haar- Zahnspange - dunkles Oberteil - dunkle Hose

Ein anderer Mann habe versucht, die 14-Jährige anzufassen. Sie konnte aber ausweichen und zusammen mit ihren Freundinnen weggehen.

Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen:

- Ca. 1,72 m - 18 Jahre alt - korpulent - braune, lockige Haare - Bart - dunkles Oberteil, dunkle Hose

Wer Angaben zu dem Vorfall oder der Personengruppe machen kann, wird gebeten, die Kripo unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell