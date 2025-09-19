Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Donnerstag gegen 18:20 Uhr vor einer 30-Jährigen aus Castrop-Rauxel, die in ihrem Auto saß. Anschließend nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau war mit ihrem Hund auf einem Feldweg an der Suderwicher Straße unterwegs. Hier stieg sie in ihr Auto ein. Anschließend kam es zu dem Vorfall. Als der Hund laut bellte, flüchtete der Mann.

Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell