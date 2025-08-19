Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Autofahrer in Brake gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen stark alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Montag, 18. August 2025, gegen 23:20 Uhr, in Brake kontrolliert.

Die Besatzung eines Streifenwagens war auf der Golzwarder Straße unterwegs und wurde hier auf einen vorausfahrenden SUV aufmerksam, der in unsicherer Art und Weise fortbewegt wurde. Nach dem Linksabbiegen auf die Weserstraße blieb der SUV fast stehen, um anschließend beschleunigt und erneut in Schlangenlinien gefahren zu werden. Weil der Insasse auf das Signal zum Halten, Blaulicht und Martinshorn zunächst nicht reagierte, erfolgte die Kontrolle erst in der Logemannsdeichstraße. Vom 38-jährigen Fahrer aus Ovelgönne ging erheblicher Alkoholgeruch aus. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,46 Promille.

Gegen den 38-Jährigen ist ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Beamten zusätzlich die Fahrzeugschlüssel sicher.

