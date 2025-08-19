Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Montag, 18. August 2025, gegen 17:50 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Weil sich der Verursacher vom Unfallort entfernte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die bislang unbekannte Person war mit einem dunklen Kombi auf der Cramerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Bismarckstraße wurde die Vorfahrt einer entgegenkommenden 35-Jährigen aus Delmenhorst missachtet. Sie musste mit ihrem BMW nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Kombi zu verhindern. In der Folge kollidierte sie mit dem Ford einer 49-jährigen Bremerin, die auf der Spur für Linksabbieger stand und ebenfalls in die Bismarckstraße fahren wollte. Beide Frauen blieben unverletzt. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Die Person im dunklen Kombi setzte die Fahrt auf der Bismarckstraße fort und entfernte sich in Richtung Graft. Wer weitere Hinweise zum Kombi oder den Insassen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell