Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Mehrzweckfahrzeugs von einer Baustelle in Ovelgönne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 15. August 2025, 13:30 Uhr, bis Montag, 18. August 2025, 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Personen einen Transport-Buggy von einer Baustelle in der Grantchaussee in Ovelgönne entwendet.

Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs des Herstellers Kubota oder zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell