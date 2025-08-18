Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Jugendliche bei Motorradunfall in Ovelgönne verletzt +++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne sind am Sonntag, 17. August 2025, gegen 17:20 Uhr, zwei Jugendliche verletzt worden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zur Unfallzeit war ein 16-jähriger Ammerländer mit einem Leichtkraftrad auf der Frieschenmoorer Straße in Richtung Ovelgönne unterwegs. Beim Durchfahren der Linkskurve in Höhe des Schöpfwerks Colmar kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Kurvenleittafel und stürzte.

Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Seine 14-jährige Mitfahrerin aus Oldenburg wurde schwer verletzt. Für sie wurde der Rettungshubschrauber angefordert, mit dem sie in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell