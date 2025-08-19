Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgängerin durch Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt +++ Radfahrer entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist am Montag, 18.August 2025, 16:50 Uhr, eine Fußgängerin in Delmenhorst verletzt worden. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort.

Die 37-jährige Frau aus Bremen war zu Fuß im Durchgang zwischen Lange Straße und "Am Stadtwall" unterwegs. Als sie aus dem Durchgang auf den Gehweg der Straße "Am Stadtwall" trat, kollidierte sie mit einem Radfahrer, der den Gehweg in Richtung Marktstraße befuhr. Die 37-Jährige wurde durch den Zusammenstoß gegen Fahrradständer gestoßen und erlitt leichte Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um die verletzte Frau. Nach Angaben der Frau war er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, trug ein rosafarbenes T-Shirt und hatte langes, schwarzes Haar. Wer weitere Angaben zum Radfahrer machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

