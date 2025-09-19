Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtige ermittelt - Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit gestern suchte die Polizei mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen, die im August ein Verkaufshäuschen in Sythen aufgebrochen haben sollen. Durch Zeugen konnten die beiden Männer identifiziert werden. Die Fahndung ist somit erledigt.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
