Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Haltern am See: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch versuchten unbekannte Täter zwei Türen zu einem vereinsheim an der Herderstraße aufzubrechen. Da dies nicht klappte, schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in die Räume des Vereinsheims. Im Bereich des Tresens rissen sie eine Schranktür raus. Im weiteren Verlauf flüchteten sie mit Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Haltern am See

Unbekannte brachen über ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Sundernstraße ein. Sie hebelten das Fenster auf, um in das Gebäude zu kommen. Im Obergeschoss holten sie einen Tresor aus dem Schlafzimmer und stießen den Tresor die Treppe runter. Anschließend verließen sie das Haus mit dem Tresor durch die Haustür. In dem Tresor befanden sich Schmuck, Bargeld und Dokumente. Zu dem Einbruch kam es am Mittwoch zwischen 14:20 Uhr und 15:50 Uhr. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

