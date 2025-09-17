Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250917-3: Nach Ladendiebstahl mit Messer bedroht

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einer etwa 20 bis 25 Jahren alten und etwa 170 Zentimeter großen Frau, die am Dienstagabend (16. September) nach einem Ladendiebstahl in Kerpen flüchtete. Sie soll einen langen Rock, eine Jacke und eine Kopfbedeckung getragen haben. Zusätzlich wird ein etwa 35 bis 42 Jahre alter, etwa 180 Zentimeter großer und stämmiger Mann gesucht. Der Tatverdächtige mit schwarzem Bart soll dunkel gekleidet gewesen sein und ein Basecap getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll die Unbekannte kurz nach 19 Uhr versucht haben, einen Drogeriemarkt an der Stiftsstraße mit einem Kinderwagen, der mit Drogerieartikeln beladen war, zu verlassen ohne zu bezahlen Dabei sei sie von zwei Geschädigten auf dem Parkplatz festgehalten worden. Sie soll um sich geschlagen und einen der beiden Geschädigten verletzt haben. Dann sei der Unbekannte in einem dunklen Kombi mit hoher Geschwindigkeit vorgefahren, sodass der andere Geschädigte habe beiseite springen müssen. Der Unbekannte sei anschließend aus dem Auto ausgestiegen und habe die beiden Geschädigten mit einem Messer bedroht, woraufhin diese die Ladendiebin losgelassen haben sollen. Die Unbekannten seien daraufhin in dem Auto in Richtung Kerpen-Blatzheim geflüchtet.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren, stellten den zurückgelassenen Kinderwagen sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell