POL-REK: 250917-2: Zeugensuche nach Kupferrohrdiebstahl

Kerpen (ots)

Kriminalbeamte ermitteln in einem zweiten Fall wegen des versuchten Diebstahls von Kupferrohren

Nach einem Diebstahl und einem versuchten Diebstahl von Kupferrohren in Kerpen zwischen Montagnachmittag (15. September) und Dienstagnachmittag (16. September) fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach unbekannten Tätern.

Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in beiden Fällen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am frühen Dienstagmorgen alarmierte ein Geschädigter die Polizei. Er habe gegen 3.50 Uhr ein lautes Geräusch an seinem Haus an der Bachstraße gehört. Beim Nachschauen stellte er ein Kupferrohr, das von der Hauswand entwendet wurde, im Grünstreifen neben seinem Haus fest.

Einer weiteren Geschädigten sei am Dienstag gegen 16 Uhr aufgefallen, dass das Regenrohr aus Kupfer von ihrem Haus an der Straße "Auf dem Vorst" entwendet worden war.

In beiden Fällen dokumentierten die Beamten Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell