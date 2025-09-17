PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250917-2: Zeugensuche nach Kupferrohrdiebstahl

Kerpen (ots)

Kriminalbeamte ermitteln in einem zweiten Fall wegen des versuchten Diebstahls von Kupferrohren

Nach einem Diebstahl und einem versuchten Diebstahl von Kupferrohren in Kerpen zwischen Montagnachmittag (15. September) und Dienstagnachmittag (16. September) fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach unbekannten Tätern.

Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in beiden Fällen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am frühen Dienstagmorgen alarmierte ein Geschädigter die Polizei. Er habe gegen 3.50 Uhr ein lautes Geräusch an seinem Haus an der Bachstraße gehört. Beim Nachschauen stellte er ein Kupferrohr, das von der Hauswand entwendet wurde, im Grünstreifen neben seinem Haus fest.

Einer weiteren Geschädigten sei am Dienstag gegen 16 Uhr aufgefallen, dass das Regenrohr aus Kupfer von ihrem Haus an der Straße "Auf dem Vorst" entwendet worden war.

In beiden Fällen dokumentierten die Beamten Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:39

    POL-REK: 250917-1: Täter hebelten Ladentür auf

    Pulheim (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern, die im Zeitraum von Montagabend (15. September) bis Dienstagmorgen (16. September) in Pulheim die Eingangstür eines Geschäfts aufgehebelt und Gegenstände entwendet haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie nehmen zudem Hinweise zu den ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:29

    POL-REK: 250916-2: Zeugensuche nach Raub in Wohnung

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Geschädigter verletzt Ein Unbekannter soll am Montagmittag (15. September) in eine Wohnung in Frechen eingedrungen sein, einen Anwohner in seiner Wohnung angegriffen haben und geflüchtet sein. Der Täter sei 180 bis 185 Zentimeter groß, habe blasse Haut und eine tiefe Stimme. Er sei zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen und habe eine Kapuze bis ins Gesicht gezogen gehabt. Die Ermittler des ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:41

    POL-REK: 250916-1: Unbekannter verletzte Fahrkartenkontrolleur

    Bergheim (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Mann, der am Montagnachmittag (15. September) in Bergheim einen Kontrolleur in einem Bus angegriffen und leicht verletzt haben soll. Der Tatverdächtige wird als hagerer etwa 190 Zentimeter großer Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren beschrieben, der zur Tatzeit einen grauen Jogginganzuge getragen haben und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren