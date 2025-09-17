Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250917-1: Täter hebelten Ladentür auf

Pulheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern, die im Zeitraum von Montagabend (15. September) bis Dienstagmorgen (16. September) in Pulheim die Eingangstür eines Geschäfts aufgehebelt und Gegenstände entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie nehmen zudem Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen schlugen die Unbekannten im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 7 Uhr in der Straße "Auf dem Driesch" zu. Alarmierte Polizisten fielen bei der Spurensuche am Tatort mehrere Hebelspuren an der Eingangstür des Geschäfts auf. Der Geschäftsinhaber gab an, dass die Täter mehrere Schmuckstücke entwendet haben sollen.

Kriminalbeamte sicherten umfangreich Spuren am Tatort. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell