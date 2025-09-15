Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250915-3: Wohnungsdurchsuchung nach Schussabgaben in Kerpen-Brüggen

Frechen (ots)

Polizisten einer Spezialeinheit im Einsatz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12. September 2025, Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6116344

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Umfangreiche Ermittlungen nach den Schussabgaben am vergangenen Donnerstag (11. September) in Kerpen-Brüggen führten die zuständigen Ermittler der Polizei Rhein-Erft-Kreis zu einem der Tatverdächtigen (25). Ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 25-Jährigen ist am Samstagnachmittag (13. September) in Frechen mit Kräften eines Spezialeinsatzkommandos vollstreckt worden. Die zuständigen Beamten der Kriminalpolizei des Rhein-Erft-Kreises durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten.

Für die Dauer des Einsatzes sperrten Polizisten die Straße am Durchsuchungsort kurzfristig ab. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell