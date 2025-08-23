PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Baustellenfahrzeugen

Neustadt (Wied) (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.08.2025, 18:00 Uhr bis zum Freitag, den 22.08.2025, 07:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Dreischläger Straße in Neustadt (Wied), Ortsteil Fernthal, mehrere Baustellenfahrzeuge aufgebrochen und diverse Werkzeuge und Baumaschinen entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

