Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Eichen (ots)

Am Donnerstag, dem 21.08.2025, brachen zwischen 07:30 Uhr und 14:25 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Hauptstraße in Eichen ein. Nachdem die Terassentür gewaltsam geöffnet wurde, durchsuchten die Täter das Wohnhaus. Entwendet wurde ein Geldbetrag von ca. 80,- Euro aus einer Geldkassette. Der entstandene Sachschaden übertrifft die Beute bei Weitem.

Durch einen Zeugen wurden im Tatzeitraum zwei südländisch aussehende Frauen an der Haustür des Tatobjektes bemerkt. Ob sie mit der Tat in Verbindung stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Beschreibung: zwei Frauen, davon eine etwa 27-33 Jahre alt, südländischer Phänotyp, eine etwa 1,75m, die andere etwas kleiner, dunkle Haare

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell