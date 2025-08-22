PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Eichen (ots)

Am Donnerstag, dem 21.08.2025, brachen zwischen 07:30 Uhr und 14:25 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Hauptstraße in Eichen ein. Nachdem die Terassentür gewaltsam geöffnet wurde, durchsuchten die Täter das Wohnhaus. Entwendet wurde ein Geldbetrag von ca. 80,- Euro aus einer Geldkassette. Der entstandene Sachschaden übertrifft die Beute bei Weitem.

Durch einen Zeugen wurden im Tatzeitraum zwei südländisch aussehende Frauen an der Haustür des Tatobjektes bemerkt. Ob sie mit der Tat in Verbindung stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Beschreibung: zwei Frauen, davon eine etwa 27-33 Jahre alt, südländischer Phänotyp, eine etwa 1,75m, die andere etwas kleiner, dunkle Haare

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Markus Ebert, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

