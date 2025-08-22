PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannte Täter auf Firmengelände - Polizei bittet um Hinweise

Linz am Rhein (ots)

Am gestrigen Abend, 21.08.2025, gegen 21:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Linz darüber informiert, dass sich zwei bislang unbekannte Personen auf einem Firmengelände an der Landesstraße 251 aufgehalten haben.

Ein Zeuge konnte die Personen auf dem Gelände feststellen, woraufhin diese nach einem Zuruf die Örtlichkeit fluchtartig verließen. Auf dem Firmengelände werden Baumaterialien sowie Baufahrzeuge gelagert.

Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei Linz bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur genannten Zeit im Bereich der L 251 beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02644 / 9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:12

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Kirchen/Sieg (ots) - Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer samt Auflieger, ein 71-jähriger Motorradfahrer und ein 64-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Siegener Straße (B62) in Kirchen (Sieg) von Betzdorf kommend in Richtung Mudersbach. An der Einmündung zur Jungenthaler Straße blieben die drei Fahrzeuge aufgrund roter Lichtzeichenanlage stehen. Der Lkw-Fahrer stellte sodann fest, dass aufgrund einer ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 03:39

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl in Dierdorf

    Dierdorf (ots) - Im Zeitraum von Dienstag dem 19.08.2025, 19:00 Uhr bis Donnerstag dem 21.08.2025, 21:20 Uhr kam es in Dierdorf in der Brauereistraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter die Kennzeichenschilder eines schwarzen Kleinwagens. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 20:45

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

    Marienhausen (ots) - Am Donnerstag, den 21.08.2025 zwischen 14:00 - 17:00 Uhr brachen bislang unbekannte(r) Täter in ein Wohnhaus in Marienhausen in der Straße Am Schüllgen ein. Hierzu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, das Haus wurde anschließend durchsucht. Nach erster Einschätzung wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren