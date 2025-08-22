Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum von Dienstag dem 19.08.2025, 19:00 Uhr bis Donnerstag dem 21.08.2025, 21:20 Uhr kam es in Dierdorf in der Brauereistraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter die Kennzeichenschilder eines schwarzen Kleinwagens.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell