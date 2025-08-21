Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250821 - 0862 Frankfurt - Bundesautobahn 3 (Airportring): Polizisten stoppen zwei Raser

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte unterbanden am gestrigen Mittwochnachmittag ein Rennen zwischen zwei Autofahrern.

Eine Streife der Frankfurter Polizei befuhr gegen 15:55 Uhr den Airportring, in Höhe von Tor 21 sahen sie zwei Autos, die nebeneinander an einer roten Ampel standen. Als diese auf grün wechselte beschleunigten beide der eine seinen Hyundai I30 und der andere seinen Citroen C5. Nach sehr kurzer Zeit konnten die Beamten, die sofort hinterherfuhren, eine Geschwindigkeit von mindestens 120 km/h auf ihrem Tacho ablesen. An einer weiteren roten Ampel, ca. 300 Meter weiter, gelang es den Beamten die beiden Raser aus dem Verkehr zu ziehen. Bei der rasanten Fahrt wurde niemand verletzt, trotzdem war die Aktion nicht zu Letzt auf Grund diverser schneller Überholmanöver gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher, die beiden 27- und 28-jährigen Fahrer müssen sich jetzt für ihre Fahrweise verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell