Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250821 - 0860 Frankfurt - Gallus: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(ha) Drei bislang unbekannte Personen sprühten am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr einen diffamierenden Schriftzug an die Mauer vor einem Verlagsgebäude einer Zeitung im Frankfurter Gallus. Der Schriftzug wurde unmittelbar überklebt und wird zeitnah entfernt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

