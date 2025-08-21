Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250821 - 0860 Frankfurt - Gallus: Sachbeschädigung durch Graffiti
Frankfurt (ots)
(ha) Drei bislang unbekannte Personen sprühten am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr einen diffamierenden Schriftzug an die Mauer vor einem Verlagsgebäude einer Zeitung im Frankfurter Gallus. Der Schriftzug wurde unmittelbar überklebt und wird zeitnah entfernt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
